Мишустин рассказал о росте иностранных туристов в России

Мишустин: число иностранных туристов в России выросло, в том числе из-за безвиза

Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, это происходит том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств.

С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным. Россия ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. В мае Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год.

Также в мае Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать в королевстве до 90 дней.

В начале июня стало известно, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Ранее эксперты объяснили, почему россияне стали меньше путешествовать.