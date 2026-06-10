Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Мишустин рассказал о росте иностранных туристов в России

Мишустин: число иностранных туристов в России выросло, в том числе из-за безвиза
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Число туристов из-за рубежа в России растет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, это происходит том числе благодаря введению безвизового режима для граждан Китая, Омана, Саудовской Аравии и других государств.

С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным. Россия ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года. В мае Россия и Китай продлили безвизовый режим на 2027 год.

Также в мае Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать в королевстве до 90 дней.

В начале июня стало известно, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.

Ранее эксперты объяснили, почему россияне стали меньше путешествовать.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!