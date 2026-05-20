Россия продлит безвизовый режим с Китаем

Песков: Россия продлит на 2027 год безвизовый режим с Китаем

Россия так же, как и Китай, продлит безвизовый режим на 2027 год. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что КНР продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года.

Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно.

С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026 года. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным. Россия ввела безвиз для граждан Китая с 1 декабря 2025 года.

В мае спецпредставитель президента РФ Борис Титов отметил, что турпоток из Китая в Россию может вырасти примерно на 30% после шести месяцев действия безвизового режима.

Ранее в России резко вырос спрос на поездки в Китай.