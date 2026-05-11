Россияне теперь могут посещать Саудовскую Аравию без визы

Граждане России теперь могут посещать Саудовскую Аравию без виз. В понедельник, 11 мая, вступило в силу соответствующее соглашение между двумя странами, сообщает ТАСС.

Согласно документу, россияне могут въезжать и находиться на территории Саудовской Аравии без виз непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года при условии, что они не будут осуществлять трудовую деятельность, получать образование или проживать в королевстве. Граждане, направляющиеся в эту страну Ближнего Востока с этими целями, а также для совершения хаджа или умры в период хаджа по-прежнему должны получить соответствующую визу.

При этом аналогичные права при поездках в Россию предоставляются и гражданам Саудовской Аравии.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что взаимный туристический поток между Россией и Саудовской Аравией может вырасти в два-три раза после отмены виз. Две страны подписали межправительственное соглашение об отмене виз в декабре прошлого года.

Ранее сообщалось, что иностранцы стали реже посещать Россию.

 
