Россия обсуждает отмену виз с четырьмя странами

Россия обсуждает полную отмену виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом

Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Об этом в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Обсуждаем с партнерами возможность полной отмены виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом и для организованных туристских групп из Индии и Вьетнама по аналогии с действующим механизмом в рамках межправительственных соглашений с Китаем и Ираном», — сказал он.

Чернышенко обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с КНР, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой.

В июне сообщалось, что Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также Норвегия и Исландия, требуют от Европейской комиссии запретить выдачу шенгенских виз гражданам России.

В мае Россия и Саудовская Аравия ввели безвизовый режим, позволяющий россиянам пребывать в королевстве до 90 дней.

Ранее туристов из РФ предупредили о новой проблеме при получении шенгенских виз.