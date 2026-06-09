Эксперты объяснили, почему россияне стали меньше путешествовать

В 2026 году туристический летний сезон может оказаться слабее прошлогоднего. Сейчас продажи отстают примерно на 4% от аналогичного периода в 2025-м. Об этом mk.ru рассказали президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский и вице-президент РСТ Дмитрий Горин.

По словам Уманского, в первую очередь речь идет о внутреннем туризме. Главной причиной такого спроса стало снижение покупательной способности и более осторожное потребительское поведение.

«При этом ситуация по направлениям различается. Традиционные семейные курорты — Краснодарский край и Крым — сохраняют спрос и даже показывают небольшой рост. А вот более спонтанные поездки на Алтай, Байкал, Камчатку, Северный Кавказ и в другие регионы демонстрируют снижение», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что также давление оказывает укрепление рубля, благодаря которому отдых в зарубежных направлениях становится более доступным. На фоне этого внутренний туризм столкнулся со снижением спроса у путешественников, а также с усилением конкуренции.

Однако специалист заверил, что речи о кризисе нет. После нескольких лет бурного роста на туристическом рынке наблюдается естественная коррекция.

При этом Горин добавил, что снижение туристической активности произошло из-за нестабильной ситуации во всем мире. Сегодня вопрос безопасности является одним из главных факторов.

По словам эксперта, спад наблюдается и в международном сегменте. Ограничения на поездки в страны Ближнего Востока, Иран, Израиль и Кубу негативно отразились на рынке.

Директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская до этого говорила, что одним из главных трендов 2026 года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. По ее словам, особой популярностью пользуются Камчатка, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров.

Ранее эксперт развенчала популярные мифы о запретах для туристов в Северной Корее.