Суд заочно приговорил Ходорковского к 10 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил Ходорковского к 10 годам по делу о фейках о ВС РФ

Мещанский районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) по делу о фейках о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить… Ходорковскому наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в колонии общего режима», — сказал судья.

Экс-главе ЮКОСа предъявили обвинения по двум эпизодам публичного распространения фейков об использовании ВС России в сети. Помимо лишения свободы, суд также на пять лет лишил Ходорковского права администрировать сайты и каналы.

В марте суд оштрафовал Ходорковского за нарушение правил деятельности иностранного агента. Размер санкции составил 30 тысяч рублей. Из материалов дела следовало, что бывший глава ЮКОСа разместил на своих страницах в соцсетях ссылку на материал журналистов «Проекта Досье», не указывая, что этот проект признан иноагентом.

В ноябре прошлого года Росфинмониторинг внес Ходорковского в перечень террористов и экстремистов. До этого Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан экс-главой ЮКОСа.

Ранее в Москве суд вынес приговор журналисту Соловьеву.