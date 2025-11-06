В Москве обратили в доход государства лицей-интернат, созданный Ходорковским

Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

«Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ — удовлетворить. Имущество общеобразовательного учреждения «Лицей-интернат «Подмосковный» обратить в доход государства», — сказала судья.

Данное решение вступает в силу немедленно.

6 ноября стало известно, что с данной просьбой выступила Генеральная прокуратура России. Отмечалось, что учебное заведение подлежит обращению в доход РФ, так как фактически принадлежит должникам по исполнительному производству — Ходорковскому и бывшему руководителю финансового объединения Menatep Платону Лебедеву.

В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство попросило Мещанский суд Москвы наложить арест на движимое и недвижимое имущество лицея, в том числе денежные средства.

Ранее суд конфисковал участок экс-главы ЮКОСа Ходорковского на Рублевке.