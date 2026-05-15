В Москве суд вынес приговор журналисту Соловьеву

Суд приговорил бывшего журналиста «Коммерсанта» Соловьева к 3 годам колонии
Московский суд в заочном порядке вынес приговор бывшему журналисту издательства «Коммерсант» Владимиру Соловьеву, приговорив его к 3 годам колонии. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Савеловский районный суд города Москвы 14 мая 2026 года признал виновным Соловьева Владимира Вячеславовича [...] приговорил к 3 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов на срок 3 года», — говорится в публикации.

Как отмечается в сообщении, суд установил, что журналист сотрудничал с «Фондом Карнеги» (организация включена в перечень неправительственных, чья деятельность признана нежелательной в России), на информационном ресурсе которого регулярно публиковались статьи Соловьева о Приднестровье.

26 марта сообщалось, что Савеловский суд Москвы заочно арестовал Соловьева по делу об участии в нежелательной организации.

В этот же день стало известно, что Соловьев был объявлен в розыск по уголовной статье. Журналист работал в газете «Коммерсант» с 2020 по 2024 год.

Ранее мосгорсуд признал законным приговор журналисту Солдатову.

 
