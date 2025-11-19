На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ходорковского внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Ходорковский Михаил Борисович, 26.06.1963 года рождения, город Москва», — говорится в списке.

6 ноября Мещанский суд Москвы обратил в доход государства лицей-интернат «Подмосковный», который был создан Ходорковским. Решение вступило в силу немедленно.

С данной просьбой выступила Генеральная прокуратура России. Отмечалось, что учебное заведение подлежит обращению в доход РФ, так как фактически принадлежит должникам по исполнительному производству — Ходорковскому и бывшему руководителю финансового объединения Menatep Платону Лебедеву.

Ранее бывшего премьера России внесли в перечень террористов и экстремистов.

