Крымский мост закрыли для автотранспорта

Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

На территории Крыма объявлен режим беспилотной опасности. Региональное управление МЧС сообщило, что над полуостровом работают силы противовоздушной обороны.

В этом месяце мост перекрывали уже несколько раз. 30 мая ограничение действовало около получаса. Движение по мосту ограничивали также 28 мая. 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения. 16 мая мост закрывали почти на 12 часов. В очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Ранее в Крыму ввели ограничения на продажу бензина.

 
