В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

В Крыму с 31 мая вводят лимит на продажу бензина АИ-92 в 20 литров

В Крыму с 31 мая вводят ограничение на продажу бензина марки АИ-92. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что из-за ограниченного запаса топлива на одно транспортное средство будут отпускать не более 20 литров.

«Заправка в канистры запрещена», — написал Аксенов.

По его словам, нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней.

С 31 мая бензин марки АИ-95 в приоритетном порядке будут продавать для коммунального и социального транспорта, а также по талонам — без ограничений по объему, уточнил глава республики. Он отметил, что на автозаправочных станциях (АЗС) сетей АТАН и ТЭС реализация АИ-95 будет осуществляться только по талонам. Актуальные адреса заправок, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте министерства топлива и энергетики Крыма, добавил Аксенов.

Сложности с топливом возникли и в Севастополе. Утром 29 мая губернатор Михаил Развожаев сообщил, что на АЗС временно отсутствуют бензин АИ-92 и АИ-95, в наличии остается только дизельное топливо, причем не на всех станциях. По его словам, сохраняются логистические сложности. Вопросы снабжения Крымского полуострова находятся на контроле Минэнерго и Минтранса России.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на бензине летом.