После почти 12-часового закрытия Крымского моста машины встали в пробке

Очередь машин на Крымский мост со стороны Керчи сократилась до 240 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По его данным, затруднения в проезде к пунктам досмотра начались днем, после того как движение транспорта по переправе перекрывали с 2:27 до 13:03. В 14:00 в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось стоять в очереди около двух часов. Постепенно ситуация начала улучшаться, и к 15:00 очередь уменьшилась более чем в два раза. Со стороны Тамани затруднений у пунктов ручного досмотра не было.

На этом фоне российское Минобороны заявило об уничтожении на регионами РФ 76 дронов. Их сбили в том числе над акваториями Черного и Азовского морей и Крымом.

