Шесть поездов идут с опозданием из-за ограничений на Крымском мосту

Шесть поездов «Таврия» задерживаются после временной остановки движения на Крымском мосту в ночь на 24 мая. Об этом сообщается на сайте железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс».

По данным источника, в сторону Крыма задерживаются четыре состава. На два часа опаздывают поезда №173 Москва — Евпатория, №463 Москва — Феодосия и №028 Москва — Симферополь. На полтора часа отстает поезд №179 Санкт-Петербург — Евпатория.

В обратном направлении из Крыма на два с половиной часа задерживаются поезда №174 Евпатория — Москва и №092 Севастополь — Москва.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что время задержки может измениться. Там добавили, что начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.

О возобновлении движения по Крымскому мосту сообщили 24 мая в 7:12 по мск. Ограничения действовали около трех часов. В пресс-службе переправы отметили, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет. Причины введения ограничений не уточняли.

Ранее все задержанные поезда из Крыма ввели в график.