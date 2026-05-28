Движение по Крымскому мосту перекрыли

Крымский мост закрыли для движения автотранспорта в четверг днем. Об этом сообщил Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Находившихся на мосту и в зоне досмотра автолюбителей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В этом месяце мост перекрывали уже несколько раз. Так, 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения на Крымском мосту, из которых три следовали из Москвы, а один — из Санкт-Петербурга.

16 и 17 мая движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось. В первый день его закрывали почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Ранее по Крымскому мосту запретили проезд электрокарам.