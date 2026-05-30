Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 9:48 по московскому времени.

Автолюбителей, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В этом месяце мост перекрывали уже несколько раз. 28 мая он не работал для автотранспорта, а 24 мая шесть поездов «Таврия» задержались после временной остановки движения на Крымском мосту, из которых три следовали из Москвы, а один — из Санкт-Петербурга.

16 и 17 мая движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливалось. В первый день его закрывали почти на 12 часов. После этого в очереди со стороны Керчи стояли 604 транспортных средства, автомобилистам приходилось ждать около двух часов.

Ранее в Крыму объявлена ракетная опасность.