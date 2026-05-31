Над Крымом работают силы ПВО

На территории республики Крым объявлен режим опасности атаки беспилотников. Об этом сообщает в «Максе» региональное управление МЧС.

В ведомстве отметили, что над полуостровом работают силы ПВО (противовоздушной обороны).

До этого такой же режим был введен в Волгоградской, Пензенской и Липецкой областях.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее неизвестный дрон ликвидировал лидера ИГ (организация запрещена в России).