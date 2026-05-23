Мирошник опубликовал видео из горящего после атаки ВСУ общежития в Старобельске

В соцсетях появилось видео, снятое в горящем после украинской атаки общежитии колледжа в луганском Старобельске. Его, в частности, опубликовал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Судя по ролику, все помещения получили серьезные повреждения, пол был усыпан осколками, а в некоторых комнатах возник настолько сильный пожар, что туда стало невозможно зайти.

По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ночь на пятницу. На момент удара в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Некоторые оказались под завалами. По последним данным, не выжили 10 человек. Еще 10 пострадавших госпитализированы, один находится в крайне тяжелом состоянии.

По словам президента России Владимира Путина, ВСУ атаковали здание со спящими подростками, чтобы отвлечь внимание от своего плачевного положения в зоне боевых действий. При этом в украинском генштабе продолжают отрицать, что наносили удар по Старобельску.

