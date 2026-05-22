ВСУ прицельно ударили по спящим детям в ЛНР

Пасечник: ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию в ЛНР

Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР), где в это время находились дети. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», — написал глава региона.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что на месте происшествия сейчас работают спасатели, из-под обломков достают детей и передают медикам. Предполагается, что под завалами еще находятся люди, их поиски продолжаются.

Кроме того, в Старобельске также повреждены и административные здания, магазины и частные дома. Ранение получил один мужчина, ему оказана вся необходимая помощь, рассказал Пасечник.

ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты на территории ЛНР. Так, 18 мая украинские беспилотники нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Северодонецк. В результате атаки пострадали три человека, одну девушку спасти не удалось.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.