Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

ВСУ прицельно ударили по спящим детям в ЛНР

Пасечник: ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию в ЛНР
Леонид Пасечник/MAX

Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР), где в это время находились дети. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек», — написал глава региона.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор отметил, что на месте происшествия сейчас работают спасатели, из-под обломков достают детей и передают медикам. Предполагается, что под завалами еще находятся люди, их поиски продолжаются.

Кроме того, в Старобельске также повреждены и административные здания, магазины и частные дома. Ранение получил один мужчина, ему оказана вся необходимая помощь, рассказал Пасечник.

ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты на территории ЛНР. Так, 18 мая украинские беспилотники нанесли удар по рейсовому микроавтобусу Лисичанск – Северодонецк. В результате атаки пострадали три человека, одну девушку спасти не удалось.

Ранее обломки неразорвавшегося БПЛА нашли у детсада в Ставрополе.

 
Теперь вы знаете
Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!