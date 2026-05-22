Спасатели разбирают завалы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Пасечник: спасатели извлекли двух человек из-под завалов в колледже в ЛНР

Спасатели разбирают завалы после ночной украинской атаки на колледж в Луганской народной республике (ЛНР), из-под завалов извлекли двух человек. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в мессенджере «Макс».

«Спасатели продолжают разбирать завалы, двоих уже удалось поднять на поверхность, они переданы медикам. Под завалами еще находятся дети, поиски продолжаются», — написал он.

На месте происшествия работают экстренные службы, оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая, добавил глава ЛНР.

Утром в пятницу Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины ночью атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети.

По его данным, в момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек.

Кроме того, в Старобельске также повреждены и административные здания, магазины и частные дома.

