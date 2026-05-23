Минздрав: состояние одного пострадавшего при атаке в Старобельске крайне тяжелое

Один из пострадавших при атаке беспилотников Вооруженных сил (ВСУ) на общежитие в Старобельске в Луганской народной республике находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Отмечается, что сейчас в больницах ЛНР в общей сложности получают лечение 10 пострадавших при атаке на общежитие колледжа. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, пятерых — тяжелое, остальных — средней тяжести.

22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, где в это время находились дети. По его словам, в момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет.

В МИД России заявили, что Киев после атаки по общежитию колледжа в Старобельске возьмет на себя ответственность за эскалацию и подрыв политико-дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Ранее Небензя предупредил, что ответственность Запада за поставки оружия Украине будет неминуемой.