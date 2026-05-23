Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин прокомментировал сложившуюся для ВСУ ситуацию на фронте

Путин: ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками программы «Время героев» заявил, что ситуация для украинских войск на фронте превращается из сложной в катастрофическую. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают <...> ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», — отметил российский президент.

Он также прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Путина, атака была нужна Киеву, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте.

23 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что испытывает отвращение от поведения европейских дипломатов на заседании, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в ЛНР.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось — оно и еще два здания не подлежат восстановлению, рассказала ректор Луганского педагогического университета, к которому относится колледж. В республике был введен режим ЧС.

Ранее в МИД России сделали заявление в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.

 
Теперь вы знаете
Вахтовикам много платят, служащим угрожает ИИ, студенты штурмуют вакансии. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!