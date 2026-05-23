Путин прокомментировал сложившуюся для ВСУ ситуацию на фронте

Путин: ситуация на фронте для ВСУ превращается из сложной в катастрофическую

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с выпускниками программы «Время героев» заявил, что ситуация для украинских войск на фронте превращается из сложной в катастрофическую. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают <...> ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт», — отметил российский президент.

Он также прокомментировал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Путина, атака была нужна Киеву, чтобы отвлечь внимание от ситуации на фронте.

23 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что испытывает отвращение от поведения европейских дипломатов на заседании, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в ЛНР.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось — оно и еще два здания не подлежат восстановлению, рассказала ректор Луганского педагогического университета, к которому относится колледж. В республике был введен режим ЧС.

Ранее в МИД России сделали заявление в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.