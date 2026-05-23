Выросло число погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Пасечник сообщил о десяти погибших при атаке на колледж в ЛНР
Число погибших при атаке на колледж в городе Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) выросло до десяти. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Спасатели всю ночь разбирали завалы в Старобельске. К несчастью, надежды не оправдались – число жертв возросло до 10», — рассказал он.

Пасечник выразил соболезнования родным погибших.

По его данным, в результате атаки пострадали 48 человек, местонахождение еще 11 студентов остается неизвестным. Спасательные работы продолжаются, с родителями работают медики и психологи.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в городе Старобельске в ЛНР. В результате здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось.

Россия созвала экстренное заседание Совета ООН в связи с произошедшим. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака по спящим детям в Старобельске стала очередным свидетельством «трусливой, террористической, античеловеческой сущности» властей, которые, терпя поражение на поле боя, наносят удары «по святому», а Запад при этом молчит.

Ранее в МИД РФ заявили, что Киев ответит за эскалацию после удара по Старобельску.

 
