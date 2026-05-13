Эксперты назвали причину пожара на Вернисажной улице в Москве

Пожар на Вернисажной улице в Москве, предварительно, произошел из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что возгорание произошло недалеко от Измайловского кремля на востоке Москвы.

«Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что пожар произошел в помещениях для проведения квестов.

13 мая в МЧС сообщили, что в тушении огня на Вернисажной улице были задействованы свыше 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд. Произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м.

Пожар вспыхнул вечером 12 мая.

Во вторник произошел пожар в ангаре на проспекте Строителей в Долгопрудном. Изначально площадь пожара составляла 1,6 тысяч квадратных метров. В последствии она увеличилась до 2550 квадратных метров. Огонь перешел на соседние строения. К тушению возгорания были привлечены более 70 человек и 22 единицы техники. К вечеру открытое горение ликвидировали.

Ранее в Грозном произошел пожар в жилом девятиэтажном доме.