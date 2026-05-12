Пожар произошел в Измайловском кремле

Пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса Измайловский кремль в Москве. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших не поступала.

По информации Telegram-канала 112, загорелась крыша административного здания на площади 200 квадратных метров.

Других данных по поводу этого инцидента нет.

Во вторник произошел пожар в ангаре на проспекте Строителей в Долгопрудном. Изначально площадь пожара составляла 1,6 тысяч квадратных метров. В последствии она увеличилась до 2550 квадратных метров. Огонь перешел на соседние строения. К тушению возгорания были привлечены более 70 человек и 22 единицы техники. К вечеру открытое горение ликвидировали.

Ранее в Грозном произошел пожар в жилом девятиэтажном доме.