В МЧС уточнили данные о пожаре в подмосковном Долгопрудном

МЧС РФ: площадь пожара в Долгопрудном составляет 1,6 тыс. квадратов
Пожар в ангаре в Долгопрудном тушат более 70 человек, привлечены 22 единицы техники. По уточненным данным, площадь возгорания составляет 1,6 тыс. «квадратов», сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС столичного региона.

«Тушение пожара продолжается, к работам привлечены более 70 человек и 22 единицы техники. По уточненной информации, площадь пожара 1,6 тысячи квадратных метров», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что огонь распространился на площадь 2,5 тыс. квадратных метров.

В пресс-службе МЧС уточнили, что быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри ангара. Известно, что огонь перешел на соседние строения.

Пожар в ангаре в Долгопрудном произошел на проспекте Строителей во вторник, 12 мая. По данным ведомства, есть угроза распространения огня на соседние строения. Площадь пожара на тот момент составляла 600 квадратных метров.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, Москва», к тушению привлекли вертолет.

Ранее в Чечне загорелся жилой многоэтажный дом.

 
