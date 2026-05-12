Открытое горение в ангаре в Долгопрудном ликвидировано

МЧС: пожар в ангаре в Долгопрудном ликвидирован

Открытое горение в ангаре в Долгопрудном, где произошел пожар на площади 1,6 тысяч квадратных метров, ликвидировано. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар в ангаре в Долгопрудном произошел на проспекте Строителей во вторник, 12 мая.

К тушению возгорания в ангаре были привлечены более 70 человек и 22 единицы техники.

Как уточнили в МЧС, быстрое распространение огня стало возможно из-за высокой пожарной нагрузки внутри ангара. Это привело к тому, что огонь перешел на соседние строения.

3 мая случилось возгорание на складе в Кашире по адресу улица Строительная, дом 15. Изначально площадь пожара составляла 500 кв. м, но затем огонь быстро распространился. В МЧС уточнили, что возгорание произошло на кровле здания.

