В Долгопрудном загорелся ангар на площади 600 «квадратов»

МЧС: в Долгопрудном произошло возгорание ангара на площади 600 квадратных метров

В Долгопрудном Московской области загорелся ангар. Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 600 «квадратов», сообщает МЧС столичного региона в Telegram-канале.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение ангара. Предварительная площадь 600 кв.м.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о здании по адресу: проспект Строителей, 3. По данным ведомства, есть угроза распространения огня на соседние строения.

Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», в ангаре может находиться пункт приема металлолома и мусоросортировочный комплекс.

Черный столб дыма от пожара виден жителям разных районов Долгопрудного, уточняет канал. По словам очевидцев, огонь быстро распространяется, поэтому есть вероятность, что площадь пожара еще увеличится. К тушению привлекли вертолет.

Ранее в Чечне загорелся жилой многоэтажный дом.