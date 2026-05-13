Сотрудники МЧС используют дроны и пожарный поезд для тушения пожара на востоке Москвы

Пожарный поезд задействовали в тушении пожара на Вернисажной улице в Москве. Речь идет о возгорании в здании, расположенном неподалеку от Измайловского кремля, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

По ее информации, сейчас в тушении огня задействованы свыше 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд.

«С воздуха разведка проводится с помощью беспилотных авиационных систем. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка», — заявили в ведомстве.

Как рассказали агентству в оперативных службах, произошло обрушение кровли на площади 2,5 тыс. кв. м.

Пожар вспыхнул вечером 12 мая. Предварительно, он произошел в помещении, где проводят квесты. Площадь возгорания уже достигла 3 тыс. кв. м.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщал, что предварительной причиной пожара могло быть замыкание электропроводки, дым шел также со стороны технических помещений. По его данным, при ЧП были спасены пять человек.

