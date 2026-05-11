Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Чечне загорелся жилой многоэтажный дом

В Грозном произошел пожар в жилом девятиэтажном доме
Виталий Аньков/РИА Новости

В Грозном в Чечне загорелся жилой девятиэтажный дом. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что пожар начался на одном из этажей жилого дома на улице Садаева. На месте происшествия работают спасатели.

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

По словам начальника главного управления МЧС России по Чечне Алихана Цакаева, пожар оперативно потушили — «практически за 15 минут». Предварительной причиной возгорания он назвал неосторожное обращение с огнем.

Накануне пожар произошел в поселке Бисерть в Свердловской области. Огонь охватил семь частных домов. Распространению пламени способствовали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщал Telegram-канал 112. По его данным, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

15 апреля в Кировской области ребенок жег щепки и устроил пожар. Мать оставила детей дома и ушла по делам. Старший взрослый сын спал в комнате, а младший, 9-летний, играл в хозяйственных постройках. Мальчик развлекался тем, что поджигал и тут же тушил щепки. В какой-то момент ему не удалось потушить огонь, сначала загорелась поленница, затем пламя охватило сарай и дом.

Ранее под Улан-Удэ произошел крупный лесной пожар.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!