В Чечне загорелся жилой многоэтажный дом

В Грозном в Чечне загорелся жилой девятиэтажный дом. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что пожар начался на одном из этажей жилого дома на улице Садаева. На месте происшествия работают спасатели.

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

По словам начальника главного управления МЧС России по Чечне Алихана Цакаева, пожар оперативно потушили — «практически за 15 минут». Предварительной причиной возгорания он назвал неосторожное обращение с огнем.

Накануне пожар произошел в поселке Бисерть в Свердловской области. Огонь охватил семь частных домов. Распространению пламени способствовали плотная застройка и сильный ветер с порывами до 20 м/с, сообщал Telegram-канал 112. По его данным, площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте происшествия находились более 60 сотрудников экстренных служб и 18 единиц специальной техники.

15 апреля в Кировской области ребенок жег щепки и устроил пожар. Мать оставила детей дома и ушла по делам. Старший взрослый сын спал в комнате, а младший, 9-летний, играл в хозяйственных постройках. Мальчик развлекался тем, что поджигал и тут же тушил щепки. В какой-то момент ему не удалось потушить огонь, сначала загорелась поленница, затем пламя охватило сарай и дом.

Ранее под Улан-Удэ произошел крупный лесной пожар.