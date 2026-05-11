Обвиняемый в коррупции мэр Уфы пожаловался в Следком, Генпрокуратуру и ФСБ

Мэр Уфы попросил СК, ГП и ФСБ проверить законность уголовного дела против него

Глава Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по коррупционному делу, попросил Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ проверить законность его уголовного преследования. Об этом сообщил РИА Новости адвокат чиновника Марат Самойлов.

Защита настаивает на невиновности Мавлиева и подчеркивает, что он отвергает все предъявленные ему обвинения.

В конце апреля сити-менеджеру инкриминировали получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий, после чего Советский районный суд Уфы отправил его в СИЗО.

Ключевым эпизодом стало незаконное отчуждение земельного участка санатория «Радуга» в Зеленой Роще площадью более 1,3 тыс. кв. метров. По версии следствия, он был переоформлен в интересах главы города.

Позже появились новые эпизоды: в материалах дела утверждается, что с осени 2024 года по конец 2025-го в Уфе с коммерческих структур под видом добровольных пожертвований собрали не менее 31 млн рублей и на часть этой суммы якобы приобрели служебный автомобиль премиум-класса.

Также Мавлиеву вменяют получение денег от бенефициара крупной строительной компании за общее покровительство.

Вопреки позиции следствия, 6 мая Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения до домашнего ареста, сославшись на наличие у обвиняемого малолетних детей и положительные характеристики. Следователи не согласились с решением суда и подали апелляцию, настаивая на том, что фигурант уничтожал улики и оказывал давление на свидетелей.

Сам Мавлиев называет уголовное дело провокацией. Глава Башкирии Радий Хабиров публично называл работу Мавлиева «хорошей», отметив, что при нем Уфа «расцветала». На время следствия обязанности мэра исполняет первый заместитель Сергей Кожевников.

