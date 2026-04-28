СМИ сообщили о задержании мэра Уфы

Сотрудники ФСБ задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, главу города задержали в собственном кабинете и доставили на допрос в местное управление Следственного комитета.

По данным источника «КоммерсантЪ», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта, как уточняет издание, в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

Администрация Уфы и все городские службы работают в штатном режиме, прокомментировал «Ъ-Уфа» вице-мэр Дмитрий Черенков.

Ратмира Мавлиева назначили главой администрации Уфы в марте 2022 года.

В феврале стало известно о задержании министра культуры республики Башкортостан Амины Шафиковой. Предварительно, чиновницу обвиняют в растрате в особо крупном размере и получении взятки. Глава республики Радий Хабиров, комментируя задержание Шафиковой, отметил, что считает ее «порядочным человеком и очень эффективным министром».

Ранее в мэрии Дербента прошли обыски по делу о махинациях с землей.