СК назвал причину задержания мэра Уфы

СК: мэра Уфы Мавлиева задержали по делу о взятке и превышении полномочий

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева задержали по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В пресс-службе официально не назвали имен задержанных, однако, по данным из открытых источников, должность главы администрации Уфы с марта 2022 года занимает именно Мавлиев. По данным ведомства, он задержан на 48 часов. В рамках расследования также задержаны заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений и директор санатория.

Следствие считает, что фигуранты причастны к незаконному отчуждению земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.

Как уточнили в СК, в 2025 году глава города, используя свои полномочия в сфере градостроительства, потребовал от представителя строительной компании передать ему взятку в виде имущественных услуг за общее покровительство. Речь шла о покупке за счет застройщика участка стоимостью более 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах мэра.

В ведомстве сообщили, что по делу уже проведены допросы, обыски и выемки. Следствие продолжает собирать доказательства и устанавливать возможные дополнительные эпизоды. Также решается вопрос о мере пресечения для фигурантов.

По данным источника «Коммерсанта», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта, как уточняет издание, в отношении гендиректора «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

