Арестованному мэру Уфы изменили меру пресечения

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в получении взятки мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщает ТАСС.

«Арест отменен, избран домашний арест на два месяца», — отметил собеседник агентства.

По словам адвоката подсудимого Марата Самойлова, Мавлиев не признает вину в получении взятки и превышении полномочий, а также сотрудничает со следствием.

В объединенной пресс-службе судов Башкирии в свою очередь уточнили, что, учитывая личность обвиняемого и наличие у него малолетних детей, суд избрал для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

30 апреля Мавлиева заключили под стражу. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м., расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

На суде сам Мавлиев заявил, что его «подставила компания, которая украла земли у горожан».

Ранее стало известно, кто возглавит администрацию Уфы после задержания мэра.