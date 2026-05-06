Арестованному мэру Уфы изменили меру пресечения

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения обвиняемому в получении взятки мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву. Об этом сообщает ТАСС.
«Арест отменен, избран домашний арест на два месяца», — отметил собеседник агентства.
По словам адвоката подсудимого Марата Самойлова, Мавлиев не признает вину в получении взятки и превышении полномочий, а также сотрудничает со следствием.
В объединенной пресс-службе судов Башкирии в свою очередь уточнили, что, учитывая личность обвиняемого и наличие у него малолетних детей, суд избрал для него более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.
30 апреля Мавлиева заключили под стражу. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м., расположенного на территории санатория «Радуга».
Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.
На суде сам Мавлиев заявил, что его «подставила компания, которая украла земли у горожан».
Ранее стало известно, кто возглавит администрацию Уфы после задержания мэра.