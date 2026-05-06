Вышедший из СИЗО мэр Уфы захотел помолиться и поблагодарить Путина

Мэр Уфы Мавлиев вышел из СИЗО и поблагодарил Путина и жителей города

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев вышел из следственного изолятора и в беседе с местным телеканалом UTV поблагодарил президента России Владимира Путина, а также местных жителей.

По словам чиновника, в первую очередь он хочет «помолиться Всевышнему» и выразить благодарность главе государства за то, что в РФ «есть возможность защищать себя».

Мавлиев рассказал, что, когда он приехал в СИЗО, его уже ждали пакеты от горожан, с которыми он незнаком. В них были конфеты, кофе и добрые пожелания, уточнил мэр.

«Это самое трогательное. <...> Клянусь, вот эта поддержка, она ни с чем не сравнима, поддержка людей. Когда ты ее чувствуешь, что остальное неважно», — отметил чиновник.

6 мая Верховный суд Башкирии постановил отправить обвиняемого в получении взятки Мавлиева под домашний арест. По словам адвоката подсудимого Марата Самойлова, мэр не признает вину в получении взятки и превышении полномочий, а также сотрудничает со следствием.

30 апреля Мавлиева заключили под стражу. Его и еще троих фигурантов подозревают в незаконном отчуждении земельного участка площадью более 1,3 тыс. кв. м., расположенного на территории санатория «Радуга».

Кроме того, по данным следствия, в 2025 году чиновник вымогал взятку за покровительство от застройщиков, требовал от коммерсантов купить ему земельный участок и собирал «дань» с коммерческих организаций под видом добровольных пожертвований через подставные фонды.

На суде сам Мавлиев заявил, что его «подставила компания, которая украла земли у горожан».

Ранее экс-мэра Владимира приговорили к восьми годам колонии.