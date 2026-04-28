В мэрии Уфы рассказали, кто исполняет обязанности мэра после задержания Мавлиева

Первый заместитель мэра Уфы выполняет обязанности главы администрации города после задержания мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Работу главы администрации выполняет первый зам, он второе лицо в администрации», — поделился собеседник агентства.

28 апреля Мавлиева задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации журналистов, главу города задержали в собственном кабинете и доставили на допрос в местное управление Следственного комитета.

По данным источника «КоммерсантЪ», задержание Мавлиева связано с продажей земельного участка санатория «Радуга». В середине марта, как уточняет издание, в отношении гендиректора ООО «ЕРКЦ Уфы» Айгуль Винниковой было возбуждено уголовное дело по подозрению в махинациях с землей санатория.

Администрация Уфы и все городские службы работают в штатном режиме, прокомментировал «Ъ-Уфа» вице-мэр Дмитрий Черенков.

Ранее в мэрии Дербента прошли обыски по делу о махинациях с землей.

 
