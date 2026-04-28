Туапсе остался без воды из-за пожара на НПЗ

ТАСС: подача воды в Туапсе прервалась из-за насосной станции на горящем НПЗ
Водоснабжение в кубанском городе Туапсе прекращено из-за аварийного отключения насосной станции в связи с пожаром на местном НПЗ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

В сообщении уточняется, что подача воды «временно приостановлена» из-за поломки системы энергоснабжения водопроводной насосной станции, которая находится на территории горящего нефтеперерабатывающего завода.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, который сегодня лично прибыл в Туапсе для оценки ситуации и координации ликвидации последствий ЧС, пожар на местном НПЗ возник в результате атаки беспилотников. Местные жители рассказывали, что слышали звуки взрывов при работе ПВО над городом.

Глава округа сообщил, что жители домов рядом с заводом эвакуировали из соображений безопасности, они размещены в школе №6. В местных школах отменены занятия.

Также сегодня в Туапсе по поручению президента РФ Владимира Путина вылетит глава МЧС Александр Куренков.

Журналисты сообщают с места событий, что рядом с горящим НПЗ находится автозаправочная станция, и существует риск распространения огня и на нее.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об объявлении экологической катастрофы в Туапсе.

 
