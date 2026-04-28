Журналисты рассказали о рисках распространения пожара на НПЗ в Туапсе

RTVI: пожар на НПЗ в Туапсе охватил газотурбинную установку

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе охватил газотурбинную установку. Об этом сообщает RTVI.

По словам корреспондента Алексея Казанникова, ситуация лишь ухудшается и под угрозой находится заправка рядом с НПЗ.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», дым от пожара в Туапсе виден с курорта Красная поляна.

28 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) в третий раз за апрель атаковали кубанский Туапсе. В городе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтеперерабатывающий завод, жителей ближайших домов эвакуируют. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе — причиной стало падение обломков беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально к тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, однако впоследствии группировку пожарных увеличили до 164 человек и 46 единиц техники. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, планируется ее дальнейшее наращивание.

Ранее в Туапсе закрыли два детских сада и школу из-за пожара в морском терминале.