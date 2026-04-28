На Кубани эвакуируют жильцов домов, расположенных у загоревшегося НПЗ

Жильцов домов рядом с горящим НПЗ в Туапсе эвакуируют в целях безопасности

В Туапсе эвакуируют жильцов домов, расположенных рядом с загоревшимся после атаки дронов нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Об эвакуации людей губернатору доложил глава Туапсинского округа Сергей Бойко. По его словам, решение было принято с целью обеспечения безопасности граждан.

«Пункт временного размещения подготовлен на базе местной школы №6. Прошу жителей следовать всем рекомендациям», — говорится в заявлении.

Как рассказал Кондратьев, в настоящее время на месте пожара работают 164 специалиста, которые используют 46 единиц техники. Огнеборцы постоянно докладывают о ситуации на территории НПЗ. При этом ожидается, что в ближайшее время задействованные в тушении силы и средства будут увеличены.

В ночь на 28 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе. Обломки сбитых летательных аппаратов, упав на землю, спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Туапсе после атаки дронов произошел разлив нефтепродуктов.