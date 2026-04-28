В Кремле ответили на вопрос об объявлении экологической катастрофы в Туапсе

Меры по ликвидации последствий атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Туапсе принимаются на должном уровне. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, почему власти не объявили в регионе экологическую катастрофу и стоит ли в Туапсе начать эвакуацию жителей.

«На должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий в целом. <...> Мне нечего добавить», — отметил представитель Кремля.

В ночь на 20 апреля украинские БПЛА атаковали Туапсе, в результате чего пострадал один человек. Еще один житель получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, в городе оказались повреждены жилые дома, школа и детский сад. На территории морского терминала возникло возгорание, также произошел разлив нефтепродуктов. 27 апреля оперативный штаб Краснодарского края заявил, что за неделю специалисты вывезли 4 165 кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта и водомазутной смеси, собранных с трех участков.

28 апреля Туапсе вновь подвергся налету беспилотников. Обломки сбитых дронов спровоцировали пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. В целях безопасности из расположенных рядом с местом ЧП домов эвакуировали жильцов.

Ранее в Туапсе после «черного дождя» резко выросли цены на автомойках.