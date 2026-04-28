Жители Туапсе сообщают о звуках взрывов над городом

Жители Туапсе сообщают о работе ПВО и очередной ночной атаке на город. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей.

Горожане сообщили изданию, что атака беспилотников продолжается уже несколько часов. В небе над городом слышны громкие взрывы и активная работа систем противовоздушной обороны. В одном из районов жители заметили пожар.

Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Город часто становится целью ночных атак — дважды они вызывали возгорание в местном порту, которое устраняли на протяжении более трех дней.

В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся атаке украинских беспилотников, в результате которой один человек получил ранения, а другой, к сожалению, не смог быть спасен. В городе были повреждены жилые здания, школа и детский сад. На территории морского терминала произошло возгорание, а также имел место разлив нефтепродуктов. В некоторых микрорайонах Туапсе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Севастополе в результате атаки БПЛА были повреждены более 180 домов.