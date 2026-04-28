Глава МЧС вылетел в Краснодарский край на фоне пожара в Туапсе

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Краснодарский край для личного контроля работ по тушению возгорания и ликвидации последствий на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС уточнили, что министр отправился в регион по поручению президента России Владимира Путина.

28 апреля Вооруженные силы Украины в третий раз за апрель атаковали кубанский Туапсе. В городе из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов загорелся нефтеперерабатывающий завод, жителей ближайших домов эвакуируют. Местные рассказывают о «черных облаках» над городом и опасаются, что «опять нефть с неба будет лить».

Впоследствии оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки в Туапсе начался пожар на НПЗ — причиной стало падение обломков беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

Изначально к тушению привлекли 122 человека и 39 единиц техники, однако впоследствии группировку пожарных увеличили до 164 человек и 46 единиц техники. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, планируется ее дальнейшее наращивание.

Ранее журналисты рассказали о рисках распространения пожара на НПЗ в Туапсе.

 
