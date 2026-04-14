Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Башкирия отправит гуманитарную помощь в Дагестан

Telegram-канал «Гасанов Запир Магомедович»

Отправить в пострадавшие от наводнения районы Дагестана гуманитарную помощь поручил глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на совещании в правительстве региона.

«В Дагестане — стихийное бедствие. Наводнение разрушило дома, инженерные сети, дороги и мосты. Жители нуждаются в медикаментах, продуктах питания, питьевой воде и других жизненно важных вещах», — сказал Радий Хабиров. 

Сборы гуманитарной помощи для жителей Дагестана в Башкирии уже идут, но стихийно. После новостей о масштабах бедствия открылись пункты приема. «Этим занимаются общественники, волонтеры, духовные и национальные объединения Башкирии. Важно систематизировать всю работу, централизованно организовать сбор и отправку гуманитарного конвоя в адрес жителей Дагестана. У нас есть достаточно большой опыт в организации помощи пострадавшим регионам и мы это должны сделать очень оперативно», — поручил руководитель региона.

Башкирия систематически поддерживает другие регионы и страны в трудную минуту. Так, в 2024 году гуманитарная помощь отправлялась жителям Курска после наступления ВСУ. В том же году регион помог соседней Оренбургской области во время сильнейшего наводнения гуманитарной помощью и работой спасателей.

В феврале 2023 года гуманитарная помощь общим весом в 43 тонны отправилась в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию. Тогда же в Турцию отправилась группа спасателей из Башкирии – помогать доставать людей из под завалов. В зону СВО за все время ушли 176 гумконвоев общим весом более 20 тыс. тонн.

Напомним, в Дагестане в конце марта – начале апреля из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение, которое привело к гибели людей, разрушению тысяч домов и приостановке работы объектов инфраструктуры. В Махачкале обрушился многоквартирный дом. В Дербентском районе прорвало дамбу Геджухского водохранилищ – огромная масса воды и ила обрушилась на несколько поселков ниже по течению. Больше всего пострадал поселок Мамедкала.

Питьевая вода из местных источников непригодна для потребления в пищу. В Хасавюрте разрушены железнодорожные и автомобильные мосты, нарушены цепочки поставок товаров. В горах сошли селевые потоки и камни, от внешнего мира отрезаны более 50 населенных пунктов. В зону затопления попали четыре микрорайона, эвакуированы более четырех тысяч жителей. По официальным данным, разрушены 2075 жилых домов, затоплены 173 автодороги и 1817 приусадебных участков.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
