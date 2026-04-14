Башкирия отправит гуманитарную помощь в Дагестан

Отправить в пострадавшие от наводнения районы Дагестана гуманитарную помощь поручил глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на совещании в правительстве региона.

«В Дагестане — стихийное бедствие. Наводнение разрушило дома, инженерные сети, дороги и мосты. Жители нуждаются в медикаментах, продуктах питания, питьевой воде и других жизненно важных вещах», — сказал Радий Хабиров.

Сборы гуманитарной помощи для жителей Дагестана в Башкирии уже идут, но стихийно. После новостей о масштабах бедствия открылись пункты приема. «Этим занимаются общественники, волонтеры, духовные и национальные объединения Башкирии. Важно систематизировать всю работу, централизованно организовать сбор и отправку гуманитарного конвоя в адрес жителей Дагестана. У нас есть достаточно большой опыт в организации помощи пострадавшим регионам и мы это должны сделать очень оперативно», — поручил руководитель региона.

Башкирия систематически поддерживает другие регионы и страны в трудную минуту. Так, в 2024 году гуманитарная помощь отправлялась жителям Курска после наступления ВСУ. В том же году регион помог соседней Оренбургской области во время сильнейшего наводнения гуманитарной помощью и работой спасателей.

В феврале 2023 года гуманитарная помощь общим весом в 43 тонны отправилась в пострадавшие от землетрясения Турцию и Сирию. Тогда же в Турцию отправилась группа спасателей из Башкирии – помогать доставать людей из под завалов. В зону СВО за все время ушли 176 гумконвоев общим весом более 20 тыс. тонн.

Напомним, в Дагестане в конце марта – начале апреля из-за сильных ливней произошло масштабное наводнение, которое привело к гибели людей, разрушению тысяч домов и приостановке работы объектов инфраструктуры. В Махачкале обрушился многоквартирный дом. В Дербентском районе прорвало дамбу Геджухского водохранилищ – огромная масса воды и ила обрушилась на несколько поселков ниже по течению. Больше всего пострадал поселок Мамедкала.

Питьевая вода из местных источников непригодна для потребления в пищу. В Хасавюрте разрушены железнодорожные и автомобильные мосты, нарушены цепочки поставок товаров. В горах сошли селевые потоки и камни, от внешнего мира отрезаны более 50 населенных пунктов. В зону затопления попали четыре микрорайона, эвакуированы более четырех тысяч жителей. По официальным данным, разрушены 2075 жилых домов, затоплены 173 автодороги и 1817 приусадебных участков.