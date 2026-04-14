Пострадавший от ЧС бизнес Дагестана и Чечни может получить кредитные каникулы от Сбера

Сбер запустил программу поддержки бизнеса в Дагестане и Чечне, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что для предпринимателей, чей бизнес зарегистрирован или ведется на территории режима ЧС, действует программа реструктуризации кредитов.

Также предприниматели могут получить отсрочку всех платежей, включая основной долг и проценты, на срок до 12 месяцев и увеличить общий срок кредита до 24 месяцев. При этом в случае, когда имущество клиента пострадало от ЧС, банк может простить проценты, начисленные за период отсрочки.

Кроме того, при гибели заемщика или членов его семьи возможно полное списание кредитных обязательств. Все решения по обращениям принимаются на региональном уровне в упрощенном порядке.

Помимо этого, Сбер отменил плату за сервисное обслуживание ранее установленных терминалов эквайринга и онлайн-касс на три месяца для действующих клиентов в зоне ЧС. Настройки планируется завершить не позднее 1 мая.

Для снижения финансовой нагрузки банк предоставляет возможность сократить расходы на расчетно-кассовое обслуживание сроком до трех месяцев. Речь идет о подписке «СберБизнес Прайм» и пакетах услуг всего за один рубль, а также о ведении расчетного счета за ноль рублей для клиентов на стандартных тарифах. Льготный тариф будет автоматически применен не позднее 14 апреля.

Также для благотворительных фондов «Инсан» и «Надежда», участвующих в сборе средств для пострадавших, установлена нулевая комиссия за перевод средств на счета физических лиц.