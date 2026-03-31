Названа возможная причина взрыва на заводе в Нижнекамске

«Сибур»: ЧП на заводе в Нижнекамске могло произойти из-за сбоя оборудования
Взрыв и пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим» могли произойти из-за сбоя в работе оборудования. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Сибур» в Telegram-канале.

«Предварительной причиной происшествия <...> является сбой в работе оборудования. На месте <...> работают медицинские службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в данный момент сотрудники экстренных служб ведут работу по локализации очага возгорания. Информация о количестве раненых уточняется.

ЧП на территории завода «Нижнекамскнефтехим» произошло 31 марта. По данным Telegram-канала SHOT, пострадали 13 человек. Комментируя ситуацию, глава Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что на место происшествия уже прибыли сотрудники служб оперативного реагирования. Работников завода, которые не принимают участия в устранении последствий взрыва, переместили на безопасное расстояние.

В холдинге «Сибур» добавили, что специалисты аккредитованных лабораторий мониторят качество атмосферного воздуха. К текущему моменту никаких угроз для населения и экологической обстановки зафиксировано не было.

Ранее в Ухте загорелся нефтеперерабатывающий завод.

 
