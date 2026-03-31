Жители Нижнекамска пожаловались на химический запах после взрыва на заводе

Осторожно, новости: в Нижнекамске после взрыва на заводе в воздухе запахло химией

После мощного взрыва на территории «Нижнекамскнефтехима», где начался пожар, жители Нижнекамска ощутили «химический запах» в воздухе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Столб дыма виден почти из любой части города. Уже после взрыва (в 13-55) Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска. Со стороны промзоны, где находится химический завод, слышны сирены», — говорится в сообщении канала.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил, что аккредитованные лаборатории отслеживают состояние атмосферного воздуха, но пока «угрозы жителям и экологической обстановке не зафиксировано».

По его словам, на территории предприятия пожарные и службы быстрого реагирования пытаются локализовать очаг возгорания, а не задействованных в этом сотрудников эвакуировали в безопасное место.

Mash утверждает, что в заводском цеху взорвался осушитель, а причиной ЧП стала техническая неисправность одной из установок.

Осенью 2025 года на «Нижнекамскнефтехиме» произошел пожар из-за разгерметизации оборудования.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших мировых производителей синтетических каучуков, один из основных центров производства полимеров и продуктов органического синтеза в России, ключевое предприятие Волжского кластера СИБУРа. Выпускает синтетические каучуки общего и специального назначения, базовые полимеры, полиэфиры и другие продукты органического синтеза, используемые в автомобилестроении, ЖКХ, строительстве, сельском хозяйстве, медицине, торговле, машиностроении, производстве электроники.

