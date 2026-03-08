Экс-сотрудники «Калашникова» попали под следствие из-за мошенничества и подкупа

В Москве возбудили уголовные дела в отношении экс-сотрудников концерна «Калашников» по факту мошенничества в особо крупном размере и коммерческого подкупа при поставке средств защиты для нужд Минобороны по контракту, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как уточняет агентство, решение о возбуждении уголовных дел по ст. 159 и ст. 204 УК РФ было принято после проверки. Расследования находятся на активной стадии.

Прошлой осенью в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту поставок некачественных деталей концерну «Калашников». В нарушениях при выполнении гособоронзаказа обвинили подрядчика — компанию «Интертехника». Следствие уточнило, что хищение происходило в период с октября 2023-го по ноябрь 2024 года.

В середине февраля этого года в рамках дела о многомиллионном мошенничестве было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа экс-директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Она была арестована и находится в одном из СИЗО Москвы. Уголовное дело против Гращенковой возбудили в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года меру пресечения продлили еще на два месяца.

