Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Экс-сотрудники «Калашникова» попали под следствие из-за мошенничества и подкупа

Экс-сотрудники «Калашникова» стали фигурантами дел о мошенничестве и подкупе
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве возбудили уголовные дела в отношении экс-сотрудников концерна «Калашников» по факту мошенничества в особо крупном размере и коммерческого подкупа при поставке средств защиты для нужд Минобороны по контракту, передает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Как уточняет агентство, решение о возбуждении уголовных дел по ст. 159 и ст. 204 УК РФ было принято после проверки. Расследования находятся на активной стадии.

Прошлой осенью в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту поставок некачественных деталей концерну «Калашников». В нарушениях при выполнении гособоронзаказа обвинили подрядчика — компанию «Интертехника». Следствие уточнило, что хищение происходило в период с октября 2023-го по ноябрь 2024 года.

В середине февраля этого года в рамках дела о многомиллионном мошенничестве было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа экс-директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой. Она была арестована и находится в одном из СИЗО Москвы. Уголовное дело против Гращенковой возбудили в ноябре 2025 года. В феврале 2026 года меру пресечения продлили еще на два месяца.

Ранее победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищении миллионов у «Калашникова».

 
Теперь вы знаете
Какие страны переживут ядерную войну? Ученые назвали 5 главных условий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!