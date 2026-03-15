Собянин сообщил об отражении еще трех волн беспилотников, летевших на Москву

Собянин: 23 дрона пытались атаковать Москву в течение часа
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что еще 23 беспилотника пытались совершить атаку на Москву. Об этом он написал в мессенджере Max.

По его информации, сначала 14, потом еще девять дронов были уничтожены системами противовоздушной обороны в течение получаса.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин рассказал о четырех дронах, летевших на Москву.

В ночное время были уничтожены еще два беспилотника, пытавшихся атаковать столицу.

По данным российского Минобороны, за 10 часов были уничтожены 280 украинских БПЛА над восемью регионами страны. Дроны пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

Ранее появилось видео, как российские FPV-дроны сбивают датский Q-35 Heidrun.

 
