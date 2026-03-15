Собянин сообщил о четырех дронах, сбитых на подлете к Москве

Собянин: средства ПВО сбили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили еще четыре беспилотника, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем аккаунте в Max.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил глава города.

Вооруженные силы Украины начали массированную атаку беспилотников на Москву. Она началась около полудня 14 марта. За прошедшие сутки средства ПВО сбили 67 дронов, направлявшихся к столице. Сообщений о пострадавших не поступало.

В Минобороны России также сообщили, что в ночь на 15 марта над территорией страны уничтожили 170 украинских беспилотников. По данным ведомства, атака продолжалась с 21:00 до 07:00 мск.

За это время дроны были сбиты в Брянской, Тверской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Саратовской, Калужской и Ростовской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили в Московском регионе, Крыму, Адыгее и Краснодарском крае. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря.

Ранее появилось видео, как российские FPV-дроны сбивают датский Q-35 Heidrun.