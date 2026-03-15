В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнули в Росавиации.

Примерно в полдень 14 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку беспилотниками на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) к 1:39 мск 15 марта сбили 67 украинских дронов, направлявшихся к российской столице.

Утром мэр города Сергей Собянин сообщил о еще четырех летательных аппаратах, уничтоженных на подлете к Москве. Глава населенного пункта подчеркнул, что на места падения обломков беспилотников выехали сотрудники экстренных служб.

Всего в ночь с 14 на 15 марта над территорией России ликвидировали 170 дронов ВСУ самолетного типа. Атаки беспилотников отразили в Курской, Брянской, Саратовской, Тульской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Калужской областях. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, в Крыму и Адыгее, Краснодарском крае и столичном регионе.

Ранее в четырех городах России отменили ограничения на работу аэропортов.