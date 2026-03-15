Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В трех московских аэропортах ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Росавиация: Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили обслуживание рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнули в Росавиации.

Примерно в полдень 14 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированную атаку беспилотниками на Москву. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) к 1:39 мск 15 марта сбили 67 украинских дронов, направлявшихся к российской столице.

Утром мэр города Сергей Собянин сообщил о еще четырех летательных аппаратах, уничтоженных на подлете к Москве. Глава населенного пункта подчеркнул, что на места падения обломков беспилотников выехали сотрудники экстренных служб.

Всего в ночь с 14 на 15 марта над территорией России ликвидировали 170 дронов ВСУ самолетного типа. Атаки беспилотников отразили в Курской, Брянской, Саратовской, Тульской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Тверской, Смоленской и Калужской областях. Часть целей нейтрализовали над акваторией Черного моря, в Крыму и Адыгее, Краснодарском крае и столичном регионе.

Ранее в четырех городах России отменили ограничения на работу аэропортов.

 
Теперь вы знаете
Новичку заплатят больше, чем вам: правда ли это и нужно ли менять работу ради роста зарплаты?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!