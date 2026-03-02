Людей эвакуируют из второго крупнейшего аэропорта на Кипре

Посетителей и персонал второго по величине аэропорта Кипра в Пафосе эвакуируют из-за сообщений о замеченном дроне. Об этом сообщает издание Philenews.

В публикации отмечается, что органы безопасности получили информацию о риске удара по аэропорту и авиабазе «Андреас Папандреу».

Также эвакуация началась на британской военной базе «Декелия».

Позднее в пресс-службе правительства Кипра заявили, что были перехвачены два беспилотника, направлявшихся к британской базе Акротири.

До этого сообщалось, что сирены прозвучали на авиабазе Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании Акротири на Кипре, самолеты взлетают с объекта.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее на британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности.